Puiul fusese adus la Craiova în luna mai, iar dispariția lui fusese observată de vizitatori cu câteva săptămâni înainte ca autoritățile să ofere o explicație oficială. Conducerea grădinii zoologice nu a anunțat imediat moartea animalului, deși aceasta avusese loc cu mai bine de două săptămâni în urmă.

Comunicatul care a confirmat tragedia

Societatea care administrează grădina zoologică a transmis că decesul a avut loc pe 14 decembrie și că necropsia a indicat ingerarea unui ambalaj de plastic drept cauză. „În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală. Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului”, a precizat compania, care a reamintit că în incintă există panouri ce avertizează asupra pericolului hrănirii animalelor.

Reprezentanții grădinii zoologice au făcut un apel către public să respecte regulile de vizitare și să nu arunce obiecte în țarcuri, subliniind riscurile majore pentru animalele aflate în captivitate.

Un istoric îngrijorător de incidente similare

Moartea puiului de tigru nu este un caz izolat. Presa locală a relatat că, în primăvara aceluiași an, un căprior a murit după ce a ingerat ambalaje de plastic. În trecut, un pui de lup și mai mulți pui de leu au avut aceeași soartă, toate incidentele ieșind la iveală abia după ce imagini cu animalele decedate au circulat pe rețelele sociale.

În fiecare dintre aceste situații, autoritățile au deschis anchete pentru a identifica persoanele responsabile.

Revoltă publică și cereri de închidere a grădinii zoologice

Tragedia a reaprins discuțiile despre condițiile din grădina zoologică și despre responsabilitatea vizitatorilor. Pe rețelele sociale a fost lansată o campanie de protest intitulată „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!”, care solicită oprirea aducerii de noi animale, relocarea celor existente și închiderea treptată a parcului.

Inițiatorii campaniei susțin că incidentele repetate arată că animalele nu sunt protejate corespunzător și că măsurile actuale nu sunt suficiente pentru a preveni tragedii similare.

