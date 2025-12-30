AFM a aprobat două proiecte în valoare de câte 59,8 milioane de lei fiecare, Primăria Capitalei fiind beneficiarul celei mai mari finanțări din program. În prezent, Bucureștiul are peste 120.000 de corpuri de iluminat, multe cu vapori de sodiu depășiți de 7 ani și ineficienți energetic.

Contractele de finanțare vor fi semnate în perioada următoare, iar în 2026, după aprobarea bugetului, vor începe licitațiile pentru achiziția lămpilor LED. Acestea vor include sisteme de telegestiune pentru monitorizare.

„AFM a publicat azi listele cu proiectele aprobate, iar Primăria Municipiului București a primit cei mai mulți bani: 59,8 milioane de lei per proiect”, anunță PMB.

Noile lămpi vor crește vizibilitatea, vor prelungi durata de viață și vor reduce consumul energetic cu peste 55%, generând economii bugetare și diminuând impactul asupra mediului. Sistemul actual este descris ca „învechit și energofag” de Primăria Capitalei.

„Sistemul de iluminat este, în prezent, învechit și energofag. Cu banii obținuți, îl modernizăm!”, adaugă PMB.