Un bărbat dat dispărut a fost găsit mort

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Salvamont Argeș, acțiunea a avut loc marți, la solicitarea Poliției Municipiului Câmpulung. Salvatorii montani din formația Câmpulung au fost mobilizați ca sprijin în operațiunea de căutare a bărbatului, care plecase în urmă cu două zile de la o stână situată pe teritoriul comunei Schitu-Golești, fără a mai ajunge la domiciliu.

După mai multe ore de căutări, echipele de intervenție au făcut descoperirea dureroasă: trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit într-o zonă forestieră din apropiere.

„Din păcate, persoana căutată a fost identificată decedată”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș, fără a oferi, deocamdată, detalii privind circumstanțele decesului.

Salvamontiștii au transmis, totodată, condoleanțe familiei îndoliate, iar cazul a fost preluat de autoritățile competente, care urmează să stabilească exact cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.