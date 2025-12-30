"Această proprietate secretă a fost în mod miraculos trecută cu vederea de societate, dar noi am găsit-o și am demonstrat că îi aparține lui Putin", a afirmat FBK pe portalul său oficial, unde a publicat un videoclip al investigației.



Potrivit susținătorilor lui Navalnîi, acest palat, evaluat la 127,6 milioane de dolari, se află la capul Aya, în sudul peninsulei Crimeea și a fost ridicat pe un teren care, în epoca sovietică, găzduia un sanatoriu și care în 2007 a fost cumpărat de familia fostului președinte ucrainean, Viktor Ianukovici, pentru a construi o vilă de țară.





După anexarea peninsulei Crimeea, guvernatorul prorus al Sevastopolului, Serghei Meniailo, a afirmat că acest teren va fi predat autorităților ruse pentru a construi un sanatoriu, dar ulterior terenurile au trecut sub controlul Direcției pentru Afaceri Prezidențiale din Rusia.

Potrivit FBK, imobilul a trecut în proprietatea unor companii conduse de Yuri și Boris Kovalciuk, apropiați ai președintelui rus, care au extins considerabil lucrările.



Urmăritorii lui Navalnîi au publicat planuri arhitecturale și fotografii ale palatului care are o sală de 233 de metri pătrați, dormitoare de 154 și 183 de metri pătrați și o cadă de marmură, precum și o piscină, o sală de cinema și alte dotări de lux, scrie Agerpres.

La începutul anului 2021, liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a denunțat faptul că președintele Vladimir Putin deține un castel evaluat la peste un miliard de dolari și oferit de elita coruptă a Rusiei, în Ghelendjik, pe malul Mării Negre.



Ca urmare a difuzării videoclipului, vizionat de aproape o sută de milioane de utilizatori de YouTube, sute de mii de ruși au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva arestării lui Navalnîi și împotriva corupției președintelui rus.

