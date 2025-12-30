Zeci de trupuri găsite în râu

Cele mai recente cazuri au fost raportate pe 22 decembrie, când trei trupuri neînsuflețite au fost recuperate din două cursuri de apă diferite. Două dintre acestea au fost descoperite în cursul dimineții, în jurul orei 09:30. Odată cu aceste noi intervenții, bilanțul total al deceselor înregistrate în bayou-uri a ajuns la 34.

Îngrijorarea publică s-a accentuat mai ales după ce, într-un interval scurt de timp, șapte cadavre au fost găsite într-o singură lună, între septembrie și octombrie. Mulți localnici spun că este greu de acceptat ideea unor coincidențe și se întreabă cum pot avea loc atât de multe decese în aceleași zone.

„Nu pare să aibă logică. Cifrele nu se leagă”, a declarat un locuitor pentru postul ABC13, exprimând temerea că ar putea fi vorba despre un criminal în serie.

Cu toate acestea, autoritățile resping ferm această ipoteză. Șeful Poliției din Houston, Noe Diaz, a subliniat într-o conferință de presă că nu există, în acest moment, dovezi care să susțină existența unui ucigaș în serie și că răspândirea unor astfel de zvonuri nu face decât să amplifice teama în comunitate.

„Speculațiile nefondate creează panică și anxietate în rândul cetățenilor”, a transmis acesta.

Specialiștii atrag atenția că situații similare au mai existat. Potrivit datelor oficiale, anul precedent au fost recuperate 35 de cadavre din aceleași zone, fără ca investigațiile să indice o legătură criminală între cazuri.

Profesoara Krista Gehring, expert în Justiție Penală la Universitatea din Houston, a explicat că percepția publică este adesea influențată de filme și seriale, unde apa este prezentată ca un mijloc de a ascunde dovezi.

„Realitatea este mult mai complexă. Unele persoane pot suferi accidente, pot ajunge în apă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, ori pot fi cazuri de suicid”, a precizat aceasta.

Conform rapoartelor preliminare, înecul este indicat drept principala cauză a deceselor în majoritatea cazurilor. Anchetele continuă pentru fiecare situație în parte, autoritățile reiterând că, până la acest moment, nu există elemente care să indice o acțiune coordonată sau intenționată de natură criminală.