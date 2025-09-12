Cine este vizat de proces

Acțiunea civilă a fost introdusă de avocatul Maurizio Stefanizzi împotriva:

Ministerului italian de Interne, responsabil de activitatea pompierilor,

Agenției Regionale de Coordonare a Sănătății (ARCS), sub care funcționează operatorii medicali Sores.

Potrivit avocatului, răspunderea este una solidară: atât funcționarii implicați direct, cât și instituțiile de care aparțin trebuie să răspundă pentru prejudiciul creat.

Sumele solicitate sunt calculate conform tabelelor naționale și jurisprudenței italiene:

familia Cormos – 1.269.000 euro,

familia Doroș – 1.200.000 euro,

familia Molnar – 1.243.000 euro.

Întârzierea salvatorilor, punct central în acuzații

Tinerii au sunat la 112 imediat ce au fost înconjurați de ape, dar echipele de intervenție au ajuns la fața locului după mai bine de 40 de minute. Avocatul acuză că această întârziere a prelungit agonia și a amplificat suferința părinților, care au trăit momentele disperate aproape în direct, prin transmisiunile media.

În dosar sunt inculpați trei pompieri și un operator Sores. Acesta din urmă va fi judecat separat, pe 17 noiembrie, de judecătorul Mauro Qualizza, fiind acuzat că nu a activat la timp serviciul de salvare cu elicopterul și nu a folosit corect linia de urgență. Cei trei pompieri vor apărea în instanță pe 2 decembrie, dacă dosarele nu vor fi conexate.

Cum s-a produs tragedia

În 31 mai 2024, cei trei tineri se aflau pe malul râului Natisone, în localitatea Premariacco. În câteva minute, debitul apei a crescut brusc de la 20 la 135 de metri cubi pe secundă, iar viitura i-a izolat sub Podul Roman.

Patrizia a apelat de mai multe ori serviciul de urgență, însă ajutorul nu a ajuns la timp. Cei trei s-au îmbrățișat încercând să reziste curenților, dar au fost înghițiți de ape înainte ca pompierii să intervină.

Trupurile Biancăi Doroș și Patriziei Cormos au fost găsite două zile mai târziu, la câteva sute de metri aval. Cristian Molnar a fost descoperit abia după aproape o lună, prins sub o stâncă, în zona unde apa formase un tunel natural greu accesibil.