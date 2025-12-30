În comunicatul transmis, AARI afirmă că inițiativa Executivului ar afecta peste 20.000 de angajatori și cel puțin 100.000 de lucrători străini în fiecare an, acuzând Guvernul că încearcă să impună un monopol în domeniul recrutării.

„Guvernul României doreşte impunerea unui monopol pe piaţa recrutării de muncitori străini din România. Sub pretextul regularizării domeniului şi al corectării unor deficienţe de funcţionare, propunerea de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului publicată pe 23 decembrie afectează peste 20.000 de angajatori şi cel puţin 100.000 de muncitori străini anual”, se menţionează în comunicat.

Critici la adresa proiectului: „o lovitură directă dată economiei de piață”

Organizația consideră că textul propus nu reprezintă o reformă, ci o măsură care lovește în mecanismele economiei de piață, în concurența corectă și în drepturile lucrătorilor asiatici. În forma actuală, proiectul interzice angajarea directă a muncitorilor străini de către companii, obligând angajatorii să depindă de un număr restrâns de operatori privați dispuși să accepte condițiile impuse de ordonanță.

AARI avertizează că această schimbare ar putea duce la creșterea numărului de muncitori necalificați care folosesc România ca punct de tranzit către state precum Germania, Austria sau Italia — țări care au reclamat în mod repetat probleme legate de migrația ilegală și care au blocat aderarea României la spațiul Schengen.

Reprezentanții asociației susțin că proiectul contravine unor principii constituționale și normelor europene privind serviciile și concurența.

Recrutorii se organizează și pregătesc amendamente

Printre solicitările adresate Executivului se numără consultarea Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene pentru a verifica compatibilitatea cu legislația UE privind libertatea serviciilor, precum și organizarea unor audieri publice în Parlament cu angajatori, ONG‑uri și operatori din domeniu.

Ce schimbări cer organizațiile din piață

Recrutorii propun înlocuirea garanției financiare prevăzute în proiect cu instrumente adaptate la nivelul de risc, precum polițe de asigurare sau garanții raportate la volumul activității și istoricul fiecărei companii. De asemenea, solicită introducerea unor criterii bazate pe calitatea procesului de selecție și pe trasabilitate digitală.

În opinia lor, forma actuală a ordonanței nu oferă protecție suplimentară lucrătorilor străini și nici nu creează un echilibru între angajatori și agențiile de plasare. Dimpotrivă, ar genera instabilitate legislativă, ar transfera responsabilități ale statului către firme private și ar putea alimenta fenomenul muncii la negru.

„Proiectul de OUG, în forma actuală, nu consolidează protecţia lucrătorilor străini şi nu creează un cadru echilibrat pentru angajatori şi agenţii de plasare. Dimpotrivă, introduce instabilitate legislativă, transferă abuziv responsabilităţi ale statului către entităţi private şi generează premisele extinderii muncii la negru. Este necesară o reanalizare profundă a textului, cu respectarea principiilor constituţionale, a dreptului european şi a realităţilor economice, precum şi instituirea unor măsuri tranzitorii reale care să protejeze efectiv persoanele vizate”, se mai precizează în comunicat.

Câți muncitori străini vor sosi în România în 2026. Ministerul Muncii a pregătit actul oficial