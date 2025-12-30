Vestea că cele trei brățări dacice și coiful de aur de la Coțofenești au fost furate a șocat și revoltat întreaga țară.

”Vorbim de un furt. Au mai existat furturi și la alte muzee internaționale. Nu este o situatie fără precedent si nu ar trebui să blocheze o inițiativă corectă și sănătoasă a României de a realiza expoziții în străinătate”, a spus Raluca Turcanu.

În urma furtului obiectelor de patrimoniu valoroase de la Muzeul Drents din Olanda, directorul de atunci al Muzeului Naţional de Istorie a României, care a împrumutat piesele, a fost demis. Deși are o valoare inestimabilă, autoritățile române au primit doar 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru coiful de la Coțofenești furat din muzeu.

Totul după ce autoritățile române au decis, la aproape 8 luni de la jaf, să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale. Nici până acum însă nu a fost recuperat tezaurul furat.

Jaful de la Luvru

Spre finalul anului, în luna octombrie, o altă spargere a avut loc în cel mai vizitat muzeu din lume, Luvru. Bijuterii în valoare de peste 100 de milioane de dolari au fost sustrase în mai puțin de patru minute. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se văd cei patru indivizi mascați care au pătruns în muzeu, imediat după deschidere.

Au fost furate în total opt bijuterii - inclusiv diademe, coliere, cercei şi broşe - ale familiei regale franceze. Deși anchetatorii au găsit urmele ADN ale hoților, cei patru suspecți încă nu au fost prinși.

Jafuri de la alte muzee

Cu doar câteva zile înainte de jaful de la Luvru, pe cealaltă parte a Atlanticului, peste 1.000 de obiecte au fost furate din colecția Muzeului Oakland din California.

Iar un alt jaf care a șocat lumea a avut loc luna aceasta, când doi bărbați înarmați au furat opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse şi cinci ale pictorului brazilian Candido Portinari dintr-o bibliotecă din orașul Sao Paulo care găzduia o expoziție.

