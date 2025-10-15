Potrivit unei anchete realizate de RTL Nieuws, un român s-ar fi strecurat în muzeu cu doar cinci zile înainte de spargere, într-un episod care ridică semne de întrebare privind o posibilă „recunoaștere a terenului”.

A intrat fără bilet, cu o geantă mare

Bărbatul, identificat drept Andrei B., 38 de ani, este menționat în dosarul penal al cazului. În dimineața de 20 ianuarie, el ar fi pătruns fără bilet în muzeul din orașul olandez Assen, purtând o geantă voluminoasă de sport. S-a oprit exact în zona în care era găzduită expoziția „Dacia, Imperiul de Argint și Aur” — acolo unde se aflau piesele de patrimoniu românesc.

Angajații muzeului au relatat că bărbatul a părut calm, s-a uitat la exponate, apoi a fost escortat afară de agenții de pază.

Legături cu o rețea de hoți de artă

Documentele citate de RTL Nieuws arată că Andrei B. ar avea conexiuni cu o grupare specializată în furturi de artă la comandă. Parchetul olandez l-a desemnat în ianuarie drept suspect în acest dosar, menționând posibilitatea ca el să fi realizat o „investigație preliminară” înainte de jaful propriu-zis.

Deși nu se află în arest și nu este printre cei trei inculpați principali, prezența sa în muzeu rămâne un element cheie al anchetei. Surse judiciare spun că cercetările asupra lui nu au dus, deocamdată, la rezultate concludente.

Un trecut dubios și o poveste absurdă

Câteva zile după furt, imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost publicate de presa românească. O recepționeră de la un hotel din Assen l-a recunoscut pe Andrei B. ca fiind același bărbat care încercase să închirieze o cameră, dar căruia i-a fost refuzat cardul.

Interogat de poliția olandeză, românul a oferit o explicație bizară: a susținut că nu știa că intrase într-un muzeu, crezând că este un „dealer auto Dacia”.

Informații obținute de autoritățile internaționale indică faptul că Andrei B. obișnuia să viziteze un om de afaceri din Germania, proprietar a două restaurante italiene. Acesta ar fi coordonat o rețea de hoți care furau opere de artă la comandă, potrivit poliției române.

A mai fost prins anterior în Assen

Ancheta RTL Nieuws mai relevă că Andrei B. nu era la prima sa vizită în Assen. În august anul trecut, el fusese prins furând un aparat de tuns părul din nas dintr-un magazin local și a fost condamnat la patru săptămâni de închisoare.

Jaful propriu-zis a avut loc în noaptea de 25 ianuarie, când hoții au folosit explozibili pentru a sparge o ușă a muzeului, apoi au distrus vitrinele cu un baros. În total, au fost furate Coiful de la Coțofenești — o piesă de aur datând din secolul V î.Hr. — și trei brățări dacice, toate împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României. Valoarea totală a bunurilor era estimată la aproape 6 milioane de euro, sumă pentru care asigurarea a fost deja plătită.

Cei trei suspecți principali, Bernhard Z. (35 de ani), Douglas W. (36 de ani) și Jan B. (21 de ani), vor apărea joi în fața instanței din Assen, la prima audiere preliminară.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat violent, iar anchetatorii olandezi au desfășurat chiar o operațiune sub acoperire pentru a obține informații despre locația artefactelor. Până acum, Coiful de la Coțofenești rămâne dispărut.

Ipoteze privind o comandă din România

Surse apropiate anchetei au declarat că banda de motocicliști Hardliners ar fi avut un rol în recrutarea hoților, iar furtul ar fi fost comis la ordinul unui infractor din România. Totuși, Parchetul olandez a precizat că nu există dovezi clare care să confirme ipoteza unui jaf la comandă.

Atât Muzeul Drents, cât și procuratura au refuzat să comenteze detalii privind incidentul sau modul în care bărbatul a reușit să pătrundă în muzeu fără bilet.

„Nu comentăm aspecte ce țin de securitate”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.