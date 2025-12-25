„Am discutat anumite detalii importante ale lucrărilor în curs. Existe idei bune care pot contribui la un rezultat comun și la o pace durabilă”, a scris Zelenski pe Facebook.

„Sper că înțelegerile la care am ajuns astăzi cu ocazia Crăciunului și ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile”, a continuat Zelenski.

Zelenski a salutat „abordarea constructivă” a americanilor și speră ca înțelegerile de Crăciun să ducă la o pace durabilă, planul în 20 de puncte urmând să fie transmis Moscovei.

Kievul acceptă o retragere simetrică a trupelor ruse din zone echivalente din Donețk, dar punctele 12 și 14 rămân nerezolvate: controlul centralei nucleare Zaporojie (ocupată de Rusia) și soarta devastatei regiuni Donbas.

Planul prevede garanții tripartite de securitate (Ucraina-SUA-Europa), un acord bilateral SUA-Ucraina și o „foaie de parcurs” economică pentru prosperitate, renunțând tacit la aderarea rapidă la NATO în favoarea securității ferme.

Moscova cere modificări esențiale, precum restricții asupra armatei ucrainene, neutralitate perpetuă, ridicarea sancțiunilor și control deplin asupra Donețkului, considerând documentul „tipic ucrainean” și un punct de plecare pentru negocieri.

O sursă apropiată Kremlinului, citată de Bloomberg, afirmă că Rusia va analiza „la rece” propunerile, fără a le respinge frontal pentru a nu irita administrația Trump, Vladimir Putin necomentând încă.