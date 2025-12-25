Operațiune complexă a armatei ucrainene

Imaginile publicate de GRU arată îmbarcarea militarilor ucraineni în elicoptere Black Hawk, zborul către zona de operațiuni, debarcarea pe segmentul de front stabilit și confruntările cu forțele ruse. Luptele au avut loc în interiorul clădirilor din orașul Pokrovsk, în beznă totală.

În paralel, în orașul Kupiansk, forțele ucrainene desfășoară o altă operațiune militară. Acolo, soldații Kievului au misiunea de a curăța unitățile rusești rămase fără acces la rutele de aprovizionare terestră. Potrivit părții ucrainene, o parte dintre soldații ruși s-au predat, iar printre aceștia s-ar număra și mercenari străini.

Un oficial militar ucrainean a declarat că în orașul Kupiansk s-ar afla în prezent aproximativ 50 de militari ruși. Acesta susține că tentativa forțelor Moscovei de a-și consolida controlul asupra unei părți a orașului a eșuat, iar apărarea lor a fost distrusă.