Operațiune complexă a armatei ucrainene
Imaginile publicate de GRU arată îmbarcarea militarilor ucraineni în elicoptere Black Hawk, zborul către zona de operațiuni, debarcarea pe segmentul de front stabilit și confruntările cu forțele ruse. Luptele au avut loc în interiorul clădirilor din orașul Pokrovsk, în beznă totală.
În paralel, în orașul Kupiansk, forțele ucrainene desfășoară o altă operațiune militară. Acolo, soldații Kievului au misiunea de a curăța unitățile rusești rămase fără acces la rutele de aprovizionare terestră. Potrivit părții ucrainene, o parte dintre soldații ruși s-au predat, iar printre aceștia s-ar număra și mercenari străini.
Un oficial militar ucrainean a declarat că în orașul Kupiansk s-ar afla în prezent aproximativ 50 de militari ruși. Acesta susține că tentativa forțelor Moscovei de a-și consolida controlul asupra unei părți a orașului a eșuat, iar apărarea lor a fost distrusă.
“Чорні Яструби” у небі Покровська ― архівні кадри бойової операції спецпризначенців ГУР Спецоперація на Покровському напряму, яку в листопаді 2025 року здійснили бійці підрозділу “Black Winter Group” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України. pic.twitter.com/bsCDqUmmyJ— hulyneuley (@hulyneuley) December 25, 2025