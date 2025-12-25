Accident rutier în Sibiu

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Sibiu, un bărbat de 31 de ani, din județul Vâlcea, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre Sibiu spre Agnita, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat pe contrasens, lovind frontal un alt autovehicul condus de un sibian în vârstă de 44 de ani.

După producerea accidentului, șoferul vinovat și pasagerul său, un bărbat de 54 de ani, au fugit de la fața locului. Cei doi au fost identificați ulterior în zona Dealul Dăii de un jandarm aflat în timpul liber, cu sprijinul unui participant la trafic, și au fost aduși înapoi la locul evenimentului rutier.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto de 31 de ani a indicat o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma impactului, șoferul nevinovat, în vârstă de 44 de ani, precum și cei doi pasageri ai săi – un bărbat și o femeie de 19 ani, însărcinată – au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Tânăra gravidă a fost diagnosticată cu traumatism abdominal, iar un alt rănit a suferit traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

La locul accidentului au intervenit echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și autospeciale ale ISU Sibiu. Traficul rutier în zonă a fost temporar restricționat, fiind reluat după finalizarea intervențiilor și a cercetărilor preliminare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.