România va construi, în premieră, primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, ca parte a aceluiași contract.

„Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”, se arată în anunțul publicat de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Tronsonul 4, cu o lungime de 15,5 km, leagă DN 24 (Iași) de Podul peste Prut de la Ungheni, punct vamal cu Republica Moldova, și include primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, până la centura municipiului Ungheni. Valoarea estimativă a lucrărilor este de 4,7 miliarde lei, cu o durată totală de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 luni pentru execuție. Finanțarea vine prin Programul SAFE – Security Action for Europe.

„Un aspect deosebit de important: România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni – un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană”, a precizat Horațiu Cosma.

Proiectul implică construcția a 14 poduri și pasaje, două tunele – cel mai lung de circa 1.700 m – și două noduri rutiere, inclusiv unul de perspectivă pentru Spitalul Regional și Aeroportul Iași, plus nodul de la Golăiești.

CNIR acordă punctaj suplimentar firmelor care realizează în maximum 18 luni segmentul de 2,77 km dintre nodul Golăiești și Podul peste Prut.

Secretarul de stat Horațiu Cosma subliniază că Autostrada Unirii devine „o realitate istorică” care unește Moldova cu Transilvania și Europa prin viteză, siguranță și modernizare.

El evidențiază importanța construirii pe teritoriul moldovenesc ca pas concret spre unirea românilor în Uniunea Europeană.

„Autostrada Unirii nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică care se înfăptuiește pe zi ce trece și care va uni prin viteză, siguranță și modernizare întreaga Moldovă cu Transilvania și restul Europei”, a conchis Horațiu Cosma.