”De astăzi, braşovenii şi turiştii care acum deprind tainele schiului au la dispoziţie cele două pârtii pentru începători: Bradul şi Stadion”, au anunțat, marţi, reprezentanţii Primăriei Braşov.

Potrivit lor, administraţia domeniului schiabil din Poiana Braşov acţionează în continuare pentru pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului Postăvaru, astfel încât din primele zile ale anului viitor să fie deschise pârtii şi pentru cei care practică schi sau snowboard la nivel avansat.

În Poiana Braşov, operaţiunile de amenajare a pârtiilor au fost oprite din cauza viscolului de săptămâna trecută. Luni, autorităţile din Braşov anunţaseră că vântul puternic a îndepărtat zăpada de pe pârtii, fiind necesară reamenajarea acestora.