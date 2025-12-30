Vești bune pentru amatorii de schi. Pârtiile Bradul și Stadion din Poiana Brașov au fost deschise

Vești bune pentru amatorii de schi
Vești bune pentru amatorii de schi

Vești bune pentru amatorii de schi. Au fost deschise primele două pârtii în acest sezon, în staţiunea Poiana Braşov. Este vorba despre pârtiile Bradul și Stadion, destinate începătorilor, iar administratorii domeniului schiabil precizează că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii, pe care speră să le deschidă în câteva zile.

”De astăzi, braşovenii şi turiştii care acum deprind tainele schiului au la dispoziţie cele două pârtii pentru începători: Bradul şi Stadion”, au anunțat, marţi, reprezentanţii Primăriei Braşov.

Potrivit lor, administraţia domeniului schiabil din Poiana Braşov acţionează în continuare pentru pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului Postăvaru, astfel încât din primele zile ale anului viitor să fie deschise pârtii şi pentru cei care practică schi sau snowboard la nivel avansat. 

În Poiana Braşov, operaţiunile de amenajare a pârtiilor au fost oprite din cauza viscolului de săptămâna trecută. Luni, autorităţile din Braşov anunţaseră că vântul puternic a îndepărtat zăpada de pe pârtii, fiind necesară reamenajarea acestora.