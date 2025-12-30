Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat că poliţiştii au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea operaţiunilor ilegale cu articole pirotehnice.

”În baza autorizărilor emise de unitatea de parchet competentă, poliţiştii au efectuat zece percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi de curierat din municipiul Tulcea, precum şi la domiciliile a doi bărbaţi, de 31 şi respectiv 36 de ani, din comunele Dăeni şi Carcaliu, judeţul Tulcea. În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea confiscării, mai multe colete conţinând articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, în cantitate totală de aproximativ 430 kilograme”, au afirmat poliţiştii.

Materialul pirotehnic a fost confiscat, iar cercetările în acest caz continuă.

Reprezentanţii IPJ Tulcea reamintesc faptul că orice operaţiuni cu articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.