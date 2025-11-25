Bărbatul a fost capturat tot în cursul zilei de marți, potrivit informațiilor obținute de BFMTV.

Noile arestări vizează doi bărbați de 38 și 39 de ani și două femei de 31 și 40 de ani, toți originari din zona pariziană. Procurorul nu a precizat, deocamdată, rolul exact pe care aceștia l-ar fi avut în operațiunea desfășurată în plină zi, când un comando format din patru persoane a reușit să sustragă bijuterii cu o valoare estimată la 88 de milioane de euro.

O anchetă cu evoluții rapide

De la momentul jafului, petrecut la sfârșitul lunii trecute, autoritățile au reținut deja mai mulți suspecți. Pe 25 octombrie, doi bărbați de 34 și 39 de ani au fost puși sub acuzare, după aproape patru zile de arest preventiv, pentru „furt în grup organizat” și „asociere pentru comiterea de infracțiuni”.

Ulterior, pe 29 octombrie, o nouă operațiune a poliției a dus la reținerea altor cinci persoane, în Paris și în suburbia Aubervilliers. Doar două dintre acestea – un bărbat de 37 de ani și partenera sa, de 38 de ani – au fost inculpate. El este suspectat că ar fi fost șoferul grupului de hoți, iar ea ar fi oferit sprijin logistic. Femeia se află sub control judiciar.

Un jaf de doar șapte minute

Operațiunea de la Luvru a atras atenția prin simplitatea și viteza cu care a fost executată. Într-o duminică dimineață, patru indivizi au sosit cu o autoutilitară dotată cu platformă de ridicare. Au ajuns până la etajul al doilea al clădirii, au spart o fereastră și vitrinele folosind polizoare unghiulare, după care au dispărut pe scutere conduse de complici. Totul a durat mai puțin de șapte minute.

Deși modul de operare a fost rapid și bine coordonat, autoritățile franceze consideră că în spatele jafului nu se află o rețea de crimă organizată de nivel înalt, ci mai degrabă infractori obișnuiți, aflați în căutarea unui câștig rapid.

În ciuda numărului tot mai mare de suspecți reținuți și a anchetei ample desfășurate în mai multe zone ale Parisului, poliția nu a reușit încă să recupereze bijuteriile furate.