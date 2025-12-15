Pentru ca această moțiune să fie adoptată și, deci, să ducă la schimbarea Guvernului, ar fi nevoie de voturi inclusiv din rândul Coaliției și sunt deja semnale, spun cei care au depus această moțiune, că o parte dintre parlamentarii coaliției ar putea să voteze alături de Opoziție.

Spuneau aceștia că, spre exemplu, au discutat cu parlamentari liberali care ar fi dispuși să o voteze, dar și că toți senatorii social-democrați ar susține moțiunea, însă că nu toți ar urma să o și voteze.

Dacă ne uităm, însă, la cealaltă moțiune, moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu, sunt șanse mari ca această moțiune să treacă, pentru că, spun sursele Realitatea PLUS, toți social-democrații vor vota această moțiune, ceea ce înseamnă că ar avea voturi suficiente pentru ca ea să fie adoptată.

Nu este, însă, obligatoriu ca moțiunea să producă și efecte, adică guvernul nu ar fi obligat să schimbe ministrul Mediului dacă moțiunea ar fi adoptată, dar ar fi un semnal puternic că Diana Buzoianu și-a pierdut susținerea parlamentului.