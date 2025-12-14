Surse politice arată că Șipoș este susținut de influența sa locală, fiind un apropiat al lui Dominic Fritz, dar și de conexiunea sa directă cu președintele Nicușor Dan, cu care a fost coleg de clasă.

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Sorin Șipoș a dezvăluit pentru debanat.ro că a fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. „Am fost colegi de clasă în liceu și-l cunosc bine. El m-a inspirat în 2016 să intru în USR. Și ce-mi amintesc cu precizie din liceu sunt meciurile de fotbal. Nicușor reușea, de fiecare dată când avea mingea la picior, să înscrie. Sunt convins că asta va face și pe 4 mai”, a declarat Sorin Șipoș la acea vreme.

Experiență în Parlament și Comisii

Senatorul Șipoș se află la primul mandat de parlamentar, dar deține funcții relevante pentru portofoliul vizat. El este membru: în Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE (Serviciul de Informații Externe) și în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Din punct de vedere academic, a absolvit în perioada 1990 – 1995 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Electrotehnică.

De-a lungul timpului, a deținut poziții cheie în consiliile de administrație ale unor companii publice locale și naționale: președinte Consiliu de Administrație, SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – TRAIAN VUIA SA (2021), președinte Consiliu de Administrație, AQUATIM S.A. (2023 – 2024)