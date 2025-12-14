Negocieri ascunse pentru Ministerul Apărării. Reziștii îl scot la înaintare pe colegul de clasă al lui Nicușor Dan – SURSE

Senatorul USR Sorin Șipoș este președintele organizației Timiș
Se fac jocuri politice la cel mai înalt nivel. Funcția de ministru al Apărării este negociată intens, iar reziștii vor să își pună din nou omul lor în funcție, după demisia rușinoasă a lui Ionuț Moșteanu. Numele lui Sorin Șipoș este intens vehiculat în USR, chiar dacă există controverse și în jurul acestui candidat.

Surse politice arată că Șipoș este susținut de influența sa locală, fiind un apropiat al lui Dominic Fritz, dar și de conexiunea sa directă cu președintele Nicușor Dan, cu care a fost coleg de clasă.

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Sorin Șipoș a dezvăluit pentru debanat.ro că a fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. „Am fost colegi de clasă în liceu și-l cunosc bine. El m-a inspirat în 2016 să intru în USR. Și ce-mi amintesc cu precizie din liceu sunt meciurile de fotbal. Nicușor reușea, de fiecare dată când avea mingea la picior, să înscrie. Sunt convins că asta va face și pe 4 mai”, a declarat Sorin Șipoș la acea vreme.

Experiență în Parlament și Comisii

Senatorul Șipoș se află la primul mandat de parlamentar, dar deține funcții relevante pentru portofoliul vizat. El este membru: în Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE (Serviciul de Informații Externe) și în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Din punct de vedere academic, a absolvit în perioada 1990 – 1995 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Electrotehnică.

De-a lungul timpului, a deținut poziții cheie în consiliile de administrație ale unor companii publice locale și naționale: președinte Consiliu de Administrație, SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – TRAIAN VUIA SA (2021), președinte Consiliu de Administrație, AQUATIM S.A. (2023 – 2024)