Potrivit presei, premierul ar fi fost și el invitat la nuntă. Alin Bodnar, cu legături la vârful Guvernului, alături de alți 700 de magistrați, au semnat scrisoarea publică. Printre semnatarii petiției se află însă fosta șefă a DNA, actual procuror șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

Alin Bodnar, judecătorul cu legături la vârful Guvernului, care a semnat și el petiția, s-a căsătorit săptămâna trecută cu Bianca-Teodora Firezar, cea care între 14 februarie 2025 și 27 mai 2025 a lucrat la Cotroceni, în calitate de consilier de stat pentru președintele interimar Ilie Bolojan.

Legăturile dintre Bolojan și cei doi, proaspăt căsătoriți, au început însă de pe vremea când Bolojan se afla la Oradea, președinte al Consiliului Județean. Acolo, între noiembrie 2020 si ianuarie 2025, Bianca Firezar îi fusese acestuia consilieră si purtatoare de cuvant.

Miza scandalului din justiție și implicarea binomului SRI-DNA. Fost membru CSM: În justiție este un război de ani de zile