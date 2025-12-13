Presa chineză a relatat că mai mulți membri ai unui comitet de cartier din orașul Wenzhou, provincia Zhejiang, sunt suspectați că au ajutat colegi să lipsească de la muncă folosind aceste măști. În acest fel, unul sau doi angajați reușeau să înregistreze prezența pentru întreaga echipă, în timp ce ceilalți își rezolvau problemele personale.

Rolul secretarului comitetului

Secretarul comitetului de cartier, un bărbat cu numele de familie Li, este bănuit că ar fi coordonat grupul care a folosit măștile imprimate. Astfel, câțiva oameni puteau să marcheze intrarea la serviciu pentru toți ceilalți, fără ca aceștia să fie prezenți.

Nu se știe câți angajați au fost implicați și nici cum au reușit să păcălească software-ul de recunoaștere facială cu simple decupaje din hârtie. Totuși, metoda a fost descoperită după ce mai mulți dintre cei implicați au fost surprinși de camerele CCTV instalate deasupra scannerului facial.

Statutul comitetelor de cartier

Comitetele de cartier reprezintă forma de bază în administrația locală din China. Membrii acestora nu sunt funcționari publici și nu primesc salarii, dar beneficiază de indemnizații. Astfel, cei care au trișat primeau compensații fără să muncească efectiv.

Reacțiile publice

„Aceasta este corupție. Ar trebui concediați toți și chiar pedepsiți legal. Sunt atât de mulți oameni care se chinuie să își găsească un loc de muncă”, a comentat un utilizator indignat pe Weibo, platforma chineză similară cu X. „Unii dintre noi trebuie să muncim mai mult de 10 ore pe zi, în timp ce alții nici măcar nu lucrează opt ore”, a spus altcineva.

