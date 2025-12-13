Materialele au fost distribuite de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, înainte de termenul limită stabilit pentru săptămâna viitoare, când Departamentul de Justiție trebuie să publice integral dosarele Epstein.

Declarația președintelui în Biroul Oval

La câteva ore după ce imaginile au fost prezentate publicului, Donald Trump a fost întrebat direct despre acestea în Biroul Oval. Răspunsul său a fost scurt: „Are fotografii cu toată lumea. Sute și sute de oameni au fotografii cu el, nu e mare lucru, nu știu nimic despre asta.”

Negările repetate ale președintelui

De mai multe luni, Trump a respins constant orice legătură cu Epstein și a evitat întrebările pe această temă în briefingurile zilnice de la Casa Albă. În campania electorală din 2024, el a promis că va face publice dosarele Epstein, angajament pe care l-a respectat după ce Congresul a votat pentru publicarea acestora.

Evoluția deciziilor Departamentului de Justiție

La începutul anului, Departamentul de Justiție a comunicat vag despre conținutul dosarelor, afirmând că vor fi oferite detalii suplimentare. Ulterior, instituția a anunțat că nu va publica informațiile, dar această decizie a fost revocată. Luna trecută, Congresul a votat aproape unanim pentru desecretizarea documentelor, cu o singură opoziție. Trump a semnat legea, iar dosarele urmează să fie publicate săptămâna viitoare, într-o formă redactată.

Deși Trump apare în mai multe imagini alături de Epstein, el a negat ferm orice implicare și nu a fost acuzat sau investigat în legătură cu activitățile acestuia.

Trump, surprins în noi fotografii cu femei la proprietatea lui Jeffrey Epstein. Clinton și Steve Bannon, apar și ei alături de controversatul afacerist