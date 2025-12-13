Deși compania germană a suspendat livrările și operațiunile comerciale în Rusia încă din 2022, după invazia Ucrainei, automobilele Porsche au rămas extrem de populare printre șoferii ruși. Situația s-ar putea schimba însă, având în vedere că un număr considerabil de vehicule s-au blocat recent, aparent fără explicație.

Cauza identificată de service-uri

La sfârșitul lunii noiembrie, presa rusă a relatat despre numeroase cazuri, de la Moscova până la Krasnodar, în care mașinile nu au mai pornit. Unii proprietari și-au lăsat automobilele în fața casei și au descoperit dimineața că nu mai puteau fi folosite, în timp ce alții au rămas blocați după opriri scurte.

Grupul Rolf, cel mai mare dealer auto din Rusia, a raportat o creștere bruscă a solicitărilor de service. Diagnosticările rapide au arătat că problema este legată de sistemul de urmărire al vehiculului (VTS), care comunică prin satelit pentru a monitoriza locația mașinii. O întrerupere a conexiunii dintre unitățile VTS și sateliții Porsche a activat imobilizatorul motorului, transformând mașinile în obiecte inutile. Fenomenul afectează toate modelele produse după 2013, echipate cu acest sistem.

Reacții și soluții provizorii

„În prezent nu există conexiune pentru toate modelele și tipurile de motoare cu combustie internă. Orice vehicul poate fi blocat. Momentan, blocarea poate fi ocolită prin resetarea unității de alarmă din fabrică și demontarea acesteia. Continuăm să investigăm problema și opțiunile mecanicilor pentru deblocarea vehiculelor”, a declarat Yulia Trushkova, director de service la Rolf.

Dealerul a precizat că întreruperea legăturii satelitare ar fi putut fi intenționată sau accidentală, dar deocamdată există doar speculații. Porsche nu a oferit explicații, iar niciun grup de hackeri nu și-a asumat responsabilitatea. În lipsa unor răspunsuri oficiale, proprietarii caută soluții pe cont propriu: unii au reușit să repornească mașinile prin demontarea completă a sistemului VTS, iar alții au raportat că resetarea unității prin deconectarea bateriei timp de zece ore sau mai mult a funcționat.

