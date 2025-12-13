Foști ambasadori americani în România au descris țara ca un exemplu de reformă instituțională în Europa de Est.

Reformele și contextul din România

Distincția a fost acordată pentru progresele înregistrate în domeniul independenței justiției și al luptei împotriva corupției, aspecte criticate în ancheta Recorder, care a generat un scandal major pe plan intern. Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, a subliniat rolul lui Cătălin Predoiu în aceste reforme, scrie Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" pe site-ul oficial.

Discursul lui Mark Gitenstein

Premiul a fost înmânat de Mark Gitenstein, care a rostit un discurs despre activitatea lui Predoiu. „Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut.

Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă.

Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”, a declarat Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.”, a declarat Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.

Declarația lui Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu a vorbit despre relația strategică dintre România și Statele Unite. „Relația din ce în ce mai puternică cu Statele Unite este esențială pentru securitatea României, pentru interesele noastre naționale, pentru liniștea și securitatea cetățenilor români. Gala onorează persoane și organizații care inspiră schimbări pozitive și susțin relația Româno-Americană.”

