”1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume.

Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat Țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România.

Istoria ne-a arătat că ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, Țara a ieșit din orice încercare, Țara a devenit puternică, Țara a prosperat.

Lumea se schimbă într-un mod accelerat și profund.

Ordinea Mondială postbelică și post Războiul Rece este dramatic pusă la încercare.

Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică.

Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică.

Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO.

Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate.

Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre.

Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară, pentru a stimula valorile să își asume responsabilitățile și prin meritocrație să conducă Țara și să o mențină sigură și prosperă.

Depinde în primul rând de noi, depinde de puterea pe care o avem să așezăm la baza planurilor noastre și a oricăror acțiuni, mari sau mici, adevărul și dreptatea, ambiția și solidaritatea.

Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral.

Peste umărul nostru, al tuturor, privesc Sfinții și Eroii Neamului Românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta Țara și de a-i asigura în Lume un loc binemeritat prin Istoria Națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase.

La mulți ani tuturor românilor!

La mulți ani România!”