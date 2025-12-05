Generalul a dezvăluit că serviciile secrete ruse au asigurat Kremlinul că până la 70% dintre ucraineni vor susține operațiunea, dar realitatea a fost complet opusă, ducând la eșecul rapid al planului de cucerire a Kievului în trei zile.​

Chirkin a dat vina pe ministrul apărării Serghei Șoigu, acuzându-l că a mascat retragerea de la periferia capitalei ucrainene drept un gest de bunăvoință, în loc să recunoască umilința militară.

Subestimarea inamicului și supraestimarea propriilor forțe au fost motive cruciale pentru retragerea trupelor ruse, a subliniat generalul, care blamează întreaga comunitate de informații ruse.​

Evaluarea greșită a situației a jucat un rol esențial în eșecul Rusiei de a ocupa Kievul și în retragerea finală a trupelor din jurul capitalei Ucrainei. Responsabilitatea pentru această campanie nereușită revine întregii comunități de informații ruse, a afirmat generalul rus, conform Express.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor diplomatice, cu președintele SUA Donald Trump declarând că nu știe ce pregătește Kremlinul pentru negocierile de pace, deși a descris anterior un summit SUA-Rusia ca fiind „destul de bun”.

Consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a confirmat absența compromisurilor în ultima rundă de discuții de cinci ore, concesiile teritoriale rămânând principalul obstacol, în timp ce purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmă că Rusia este deschisă dialogului. Jurnalistul ucrainean Denys Kazansky a salutat recunoașterea implicită a eșecului „operațiunii militare speciale”.