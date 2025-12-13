Radu Marinescu a declarat că imediat după apariția investigației jurnalistice a cerut public clarificarea aspectelor prezentate, întrucât acestea privesc direct activitatea puterii judecătorești și actul de justiție. „Nu am discutat cu domnul președinte, am discutat cu domnul premier. După ce au apărut dezvăluirile, am solicitat public lămurirea acestor aspecte, pentru că se invocau elemente care țin de activitatea din interiorul puterii judecătorești și de actul de justiție”, a spus ministrul Justiției.

Intervenția CSM

Ministrul a subliniat că mecanismele instituționale au fost deja activate, iar Consiliul Superior al Magistraturii a început demersurile necesare. „CSM s-a sesizat și vor fi efectuate verificări. Era necesară intervenția prin organismele de verificare”, a declarat Radu Marinescu.

Grup de lucru pentru legile Justiției

În urma discuțiilor cu premierul, Guvernul a decis constituirea unui grup de lucru care să analizeze punctual problemele scoase la iveală de documentarul Recorder și să propună soluții legislative. „Am discutat cu premierul și am convenit să existe un grup de lucru care să analizeze coordonatele legate de îmbunătățirea legilor Justiției, pe aspectele discutate în investigație”, a afirmat ministrul. Potrivit acestuia, grupul va fi constituit în perioada următoare și va avea o componență mixtă. „Grupul va fi format din magistrați, specialiști din Ministerul Justiției și reprezentanți ai Cancelariei, iar analiza va viza aceste aspecte semnalate public”, a precizat Radu Marinescu.

„Aspectele arătate în acel documentar vor fi analizate de grupul de lucru. Se invocă acolo chestiuni legate de modul în care este organizată puterea judecătorească, se vorbește despre modul în care se fac repartizările de dosare, despre complete, iar aici este problema, pentru că spuneți că veți lua în discuție cazuri punctuale“, a explicat ministrul de resort într-un interviu tv.

Declarațiile ministrului în legătură cu incidentul de la Curtea de Apel București

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu a avut anterior informații sau plângeri privind presiuni și abuzuri asupra judecătorilor de la Curtea de Apel București, dar a cerut verificări oficiale după ce acuzațiile au fost făcute public, în contextul documentarului Recorder și al declarațiilor judecătoarei Raluca Moroșanu. Intervenția ministrului vine după ce judecătoarea Raluca Moroșanu, magistrat cu 26 de ani de experiență, a făcut o serie de acuzații în timpul unei conferințe de presă organizate chiar de conducerea Curții de Apel București.

Reacția ministrului la acuzații

Întrebat dacă a știut despre astfel de situații sau dacă a primit sesizări privind scoaterea unor judecători din complete ori presiuni interne, ministrul Justiției a răspuns că nu a avut semnale oficiale în acest sens. „Potrivit legilor din 2022, ministrul Justiției nu are competențe în zona disciplinară a magistraturii, tocmai pentru a se asigura independența deplină a magistraților. Sunt, însă, membru de drept în CSM și nu am primit informații privind situații de abuz, persecuție sau presiuni exercitate asupra magistraților pentru opinii personale sau viziuni manageriale”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul a subliniat că existența răspunderii disciplinare nu trebuie confundată cu persecuția profesională, făcând o distincție clară între sancționarea abaterilor și eventualele abuzuri. „Problema nu este că cineva care a greșit este cercetat disciplinar, ci ca cineva care își face corect activitatea profesională să nu fie persecutat pentru convingeri personale”, a spus el.

Solicitarea de verificări oficiale

Radu Marinescu a afirmat că, imediat după apariția publică a acuzațiilor, a solicitat ca acestea să fie verificate de instituțiile competente, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii. „Nu am avut semnale privind astfel de situații. În momentul în care aceste aspecte au fost prezentate public, am cerut explicit ca ele să fie verificate. Este normal să se cerceteze și să se stabilească dacă ceea ce apare în documentar este adevărat sau nu”, a declarat ministrul Justiției. El a precizat că nu se poate substitui Inspecției Judiciare, dar că va urmări cu atenție modul în care sunt clarificate aceste acuzații.

Posibil dialog cu președintele României

Ministrul Justiției a declarat că este dispus să intre într-un dialog instituțional inclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, dacă va fi solicitat, subliniind că obiectivul este funcționarea corectă a Justiției, fără ingerințe și fără abuzuri.

„Sunt absolut de acord și dispus să colaborez instituțional, inclusiv cu președintele României, dacă voi fi solicitat. Interesul este unul singur: o Justiție europeană, fără abuzuri și fără persecuții”, a afirmat Radu Marinescu. El a recunoscut existența unor opinii divergente în magistratură, dar a avertizat că acestea nu trebuie să se transforme în instrumente de presiune.

„Aceste contradicții nu trebuie să se transforme niciodată în persecuții. Asta trebuie să aflăm acum: care este realitatea. Dacă cineva a fost nedreptățit, trebuie luate toate măsurile necesare, cei vinovați să răspundă, iar Justiția să fie liberă”, a conchis ministrul Justiției.

Ancheta Inspecției Judiciare

Ministrul Justiției a vorbit și despre necesitatea unei anchete rapide, imparțiale și bazate pe probe din partea Inspecției Judiciare. Oficialul a precizat că scopul investigației este clarificarea completă a faptelor și confirmarea sau infirmarea acestora.

„Autoritatea judecătorească nu se subordonează ministrului Justiției, însă, în calitatea mea de membru de drept în CSM, voi urmări cu atenție acest proces și îmi voi face auzită vocea pentru ca aspectele semnalate să fie lămurite”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că, în paralel, un grup de lucru se va ocupa doar de inițiative legislative pentru viitor. „Grupul de lucru nu poate avea ca obiect decât inițiativa legislativă, adică chestiuni pentru viitor. Este de precizat că legile Justiției sunt adoptate în anul 2022”, a precizat acesta.

În ceea ce privește legislația, Radu Marinescu a precizat că orice intervenție legislativă va fi necesară doar dacă raportul Inspecției Judiciare va evidenția vulnerabilități structurale ale sistemului, și nu probleme punctuale. „Dacă analiza va arăta elemente de vulnerabilitate structurală, atunci intervenția legislativă este firească”, a adăugat ministrul.

