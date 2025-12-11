”După ce am avut declarații din partea președintelui Nicușor Dan cum că ar trebui intervenit în justiție, acum vine și Bolojan și spune același lucru.

Am văzut ce s-a întâmplat cu justiția în acest an, am văzut proteste ale magistraților, am văzut cum oamenii așteptau să le fie repuse pe rol cauzele și judecate și acest lucru nu se întâmpla.

Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic nici cu tăierea pensiilor speciale și a privilegiilor, lucru pe care l-am spus și l-am anticipat. A fost doar o provocare.

Pare că tot ce au făcut ei au fost doar niște acțiuni menite să destabilizeze încrederea în justiție și să creeze o falie între justiție, cetățeni și restul categoriilor. Nu am văzut să își dorească cu adevărat să rezolve în vreun fel sau altul problemele.

Până la urmă cine are interes să destabilizeze statul și cine are interes să nu mai existe o separație a puterilor în stat, așa cum zice Bolojan care vrea să intervină în justiție?”, a declarat Fabian Radu.