”Guvernul în Bulgaria a căzut după proteste stradale masive, serioase, hotărâte. Guvernul în România poate cădea luni în urma unei moțiuni de cenzură dacă PSD-ul nu îi mai ține în brațe pe cei care au confiscat puterea în stat și dacă nu acceptă noile taxe pe solarii, pe pătule, pe magazii și dacă nu acceptă dezmățul care se întâmplă cu închiderea barajelor.

Cei care vor o justiție corectă care să nu îi scape pe Vanghelie și pe restul prin prescripție trebuie să dea jos acest Guvern USR-PSD-PNL- UDMR și trebuie să ajungem la alegeri. Altă cale nu se poate”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

Urmărește declarația integrală a președintelui AUR, aici: