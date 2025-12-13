„ Am eliminat 96% din drogurile care intrau pe cale maritimă, iar acum începem pe uscat, iar pe uscat este mult mai ușor, și asta va începe să se întâmple”, a declarat Donald Trump reporterilor vineri, în Biroul Oval, potrivit BBC.
Trump a anunțat această mișcare câteva săptămâni, spunând că „zilele lui Maduro sunt numărate” și că știe „unde locuiesc cei răi”.
Trump will send 27,000 us troops to venezuela and get rid maduro https://t.co/voGYp64p1u— Bryan Washington (@blove03) December 13, 2025
Ministrul Apărării din Venezuela susține că o posibilă invazie terestră va întâmpina un răspuns puternic, pentru că Venezuela nu va accepta ”jugul imperialismului american.