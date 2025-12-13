Donald Trump anunță invazia terestră a Venezuelei: Știm unde locuiesc cei răi - VIDEO

Trump a lansat o amplă acțiune antidrog încă din toamnă
Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor lansa operațiuni terestre împotriva traficanților de droguri din Venezuela. Liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii clare, limitându-se să puncteze, în stilul său caracteristic, că „știm unde se află cei răi”.

„ Am eliminat 96% din drogurile care intrau pe cale maritimă, iar acum începem pe uscat, iar pe uscat este mult mai ușor, și asta va începe să se întâmple”, a declarat Donald Trump reporterilor vineri, în Biroul Oval, potrivit BBC.

Trump a anunțat această mișcare câteva săptămâni, spunând că „zilele lui Maduro sunt numărate” și că știe „unde locuiesc cei răi”.

Ministrul Apărării din Venezuela susține că o posibilă invazie terestră va întâmpina un răspuns puternic, pentru că Venezuela nu va accepta ”jugul imperialismului american.