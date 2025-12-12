Ministerul german de Externe a declarat că atacul cibernetic din august 2024 împotriva autorității germane pentru siguranța aviației (care gestionează controlul traficului aerian) poate fi atribuit în mod clar grupului de hackeri APT28, cunoscut și sub numele de Fancy Bear. Acest grup este asociat cu serviciile de informații militare rusești (GRU) și este considerat un actor de stat în operațiuni cibernetice.​

„Putem atribui acum în mod clar atacul cibernetic împotriva autorității germane pentru siguranța aviației, din august 2024, grupului de hackeri APT28, cunoscut și sub numele de Fancy Bear”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe.

În același timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a afirmat „fără echivoc” că Rusia, prin campania Storm 1516, a încercat să influențeze și să destabilizeze alegerile federale germane.

Storm 1516 este o operațiune de dezinformare și influențare atribuită Moscovei, care a fost deja identificată de serviciile germane ca fiind în spatele unor campanii de fake news înainte de alegerile parlamentare, conform Mediafax.​

„În al doilea rând, putem afirma fără echivoc că Rusia, prin campania Storm 1516, a încercat să influențeze și să destabilizeze cele mai recente alegeri federale”, a adăugat acesta, într-o conferință de presă, conform The Moscow Times.

Germania a anunțat că va lua „o serie de contramăsuri” pentru a face Rusia să plătească un preț pentru acțiunile sale hibride, în strânsă coordonare cu partenerii europeni.

Berlinul va susține „noi sancțiuni individuale” la nivel european împotriva actorilor implicați în atacuri hibride, inclusiv în domeniul cibernetic și al dezinformării, deși nu a oferit detalii despre măsurile exacte.​

Avertismentul vine în contextul în care guvernele europene se află în stare de alertă ridicată față de activități rusești de spionaj, supraveghere cu drone, sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Germania, care este al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei după SUA de la invazia din februarie 2022, acuză în mod repetat Moscova de „atacuri hibride” împotriva țărilor NATO și UE.