Tyler Robinson a fost adus în sala de judecată din Provo, Utah, cu cătușe la mâini și la picioare, într-o audiere care a avut loc la puțin peste trei luni de la împușcarea lui Charlie Kirk în fața unui public de studenți la Universitatea Utah Valley.

Tânărul, care este acuzat de omor calificat și alte infracțiuni grave, s-a prezentat în sala de judecată îmbrăcat cu o cămașă, cravată și pantaloni, fiind zâmbitor și vorbind cu avocații săi și cu membrii familiei care au fost prezenți în primul rând al sălii.

Este prima apariție în persoană a lui Robinson în fața instanței, după ce anterior a participat doar prin videoconferință din închisoarea comitatului Utah. El nu a formulat încă o pledoare și rămâne în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, conform BBC.

Robinson este acuzat de omor calificat, descărcarea ilegală a unui pistol care a provocat răni grave, două infracțiuni de obstrucționare a justiției, două acuzații de tampering cu martori și comiterea unei infracțiuni violente în prezența unui minor. Procurorii din comitatul Utah au anunțat că vor urmări pedeapsa cu moartea dacă Robinson va fi găsit vinovat.

Potrivit autorităților, Robinson a tras un singur glonț de pe acoperișul unui clădiri de pe campus, lovindu-l mortal pe Charlie Kirk în timpul unui eveniment public organizat de organizația Turning Point USA. În urma împușcării, a urmat o vânătoare de 33 de ore, în care autoritățile au cerut ajutorul publicului și au oferit o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații.

Dezbatere pe tema transparenței procesului

În timpul audierii de joi, avocații lui Robinson și Biroul șerifului din comitatul Utah au cerut judecătorului Tony Graf să interzică camerele de filmat în sala de judecată, argumentând că o mediatizare excesivă ar putea prejudicia un proces echitabil.

În schimb, văduva lui Kirk, Erika Kirk, și o coaliție de organizații media naționale și locale au cerut transparență și accesibilitate publică la proces.

Judecătorul a decis să permită prezența camerelor de filmat în sala de judecată, dar a emis o ordonanță de publicitate care interzice avocaților ambelor părți să facă declarații extrajudiciare care ar putea influența jurații.

El a amânat însă decizia privind publicarea înregistrării și a transcrierii unei audieri din octombrie, care a fost închisă publicului, și va anunța hotărârea în această privință pe 29 decembrie.

În octombrie, judecătorul Graf i-a permis lui Robinson să poarte haine civile în timpul audierilor preliminare, pentru a evita prejudecățile potențialilor jurați, dar i-a cerut să poarte cătușe. În același timp, nu este permisă fotografierea sau filmarea lui în cătușe, pentru a nu crea o imagine prejudecată.

Următoarea audiere în acest caz este programată pentru 16 ianuarie, când Robinson urmează să se prezinte din nou în fața instanței. Până atunci, procurorii și apărarea vor continua pregătirea pentru proces, iar judecătorul va examina cererile de închidere sau sigilare a unor înregistrări și documente.