În cadrul unui discurs ţinut la Berlin, șeful NATO a lansat un avertisment dur: ”Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei”.

Totodată, Mark Rutte a ținut să precizeze faptul că prea mulţi aliaţi din NATO nu simt urgenţa ameninţării ruse în Europa și a subliniat că aceștia trebuie să crească rapid cheltuielile şi producţia în domeniul apărării pentru a preveni un război de amploarea celui trăit de generaţiile precedente.

”Mă tem că prea mulţi sunt liniştiţi şi complezenţi. Prea mulţi nu simt urgenţa. Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este aşa. Acum este momentul să acţionăm.

Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi”, a mai spus Mark Rutte.

Mai mult, secretarul general al NATO a estimat că Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva alianței în termen de cinci ani.