Rutte a afirmat că „Santinela de Est reuneşte tot ce face Alianţa în ceea ce priveşte flancul estic, de la Marea Neagră până în Nordul îndepărtat. Acest lucru progresează rapid, implicând toate elementele militare ale Alianţei”. Declarația a fost făcută ca răspuns la întrebarea adresată de corespondentul TVR, legată de protecția oferită cetățenilor români în contextul incursiunilor de drone rusești.

Referințe la discuțiile recente din București

Secretarul general al NATO a menționat întâlnirea de la București: „Am avut o întâlnire de mare succes în România, la Bucureşti, acum trei-patru săptămâni. Evident, lucrăm intens la aceste probleme”. Rutte a subliniat că dialogul permanent cu autoritățile române rămâne o parte centrală a procesului de pregătire și coordonare.

România, vulnerabilă în NATO pentru infrastructura deficitară care blochează transferul trupelor

Întărirea apărării împotriva dronelor

În explicațiile sale, Rutte a detaliat obiectivele militare prioritare: „Parte din Santinela Estică (…) este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în abordarea ameninţării reprezentate de drone, atât prin producerea de drone de către noi înşine, asigurându-ne că avem la dispoziţie cea mai nouă tehnologie, cât şi prin tehnologia anti-drone”. El a completat printr-o nouă asigurare: „Vă pot asigura că progresăm rapid”.

Exemple ale cooperării și schimbului de expertiză

Rutte a amintit rolul Ucrainei în transferul de cunoștințe către NATO: ajutorul oferit „prin centrul nostru comun JATEC din Polonia, unde împărtăşim practic toate lecţiile învăţate, inclusiv de Ucraina, în special în ceea ce priveşte dronele, desigur, dar şi, în general, în ceea ce priveşte acest teribil război de agresiune început de ruşi”.

Contextul conferinței de presă

Declarațiile au fost susținute în cadrul conferinței organizate la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre NATO, eveniment dedicat analizării evoluțiilor regionale și coordonării viitoarelor acțiuni ale Alianței.

