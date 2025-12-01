Comisia Europeană a anunțat luni că a primit planurile de investiții de la cele 19 state membre care au dorit să participe la programul SAFE, destinat achizițiilor militare comune. „Cele 19 state membre și-au prezentat planurile naționale de investiții în apărare pentru SAFE”, a transmis comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Ajutor pentru Ucraina inclus în planuri

Comisarul ceh a precizat că până la 15 state membre au introdus în planurile lor sprijin pentru Ucraina, menționând că acest lucru s-a dovedit a fi „mai mult decât se aștepta”. „Și vorbim despre miliarde, nu despre milioane”, a adăugat el, descriind SAFE ca fiind „vital pentru pregătirea de apărare a UE și pentru baza noastră industrială”.

Împrumuturi de 150 de miliarde de euro

Programul SAFE prevede împrumuturi în valoare totală de 150 de miliarde de euro, pentru ca statele să poată realiza achiziții comune. Printre beneficiarii principali se numără Polonia (43,734 miliarde EUR), România (16,680 miliarde EUR), Franța (16,216 miliarde EUR) și Italia (14,900 miliarde EUR).

Statele cu cele mai mici alocări

Din cele 19 țări participante, cele mai mici sume vor fi primite de Danemarca (46,8 milioane EUR) și Grecia (787,7 milioane EUR). Finlanda și Spania vor beneficia fiecare de câte 1 miliard de euro.

Legătura cu obiectivele NATO

Kubilius a subliniat în luna septembrie că acțiunile Uniunii Europene au fost construite pe baza obiectivelor de capabilități stabilite de NATO pentru aliați. El a reamintit că acestea sunt „toate armele necesare pe care trebuie să le avem pentru a fi pregătiți să descurajăm” orice atac.

Condiții pentru finanțare

Pentru ca proiectele comune să fie eligibile pentru finanțare prin SAFE, 65% din fiecare sistem de arme trebuie să fie produs în Europa. Deși doar statele membre pot accesa împrumuturile, țările candidate sau potențial candidate la aderare pot participa la achizițiile publice comune.

Produsele de apărare vizate

SAFE sprijină achiziția de produse de apărare prioritare, împărțite în două mari categorii. Prima include muniții și rachete, sisteme de artilerie cu precizie ridicată, capabilități de luptă la sol și echipamente pentru soldați, arme de infanterie, drone mici și sisteme anti-drone, protecția infrastructurii critice, spațiul cibernetic și mobilitatea militară.

A doua categorie de investiții

A doua categorie se referă la sisteme de apărare aeriană și antirachetă, capabilități maritime de suprafață și submarine, drone de dimensiuni mari și sistemele anti-drone aferente, factori strategici facilitatori precum transportul aerian strategic, realimentarea în zbor, sistemele C4ISTAR, active și servicii spațiale, protecția activelor spațiale, inteligența artificială și războiul electronic.

