Primele 246 de unități vor costa aproximativ 2,5 miliarde de euro, iar restul de 52 ar urma să fie comandate după 2031, pentru încă 450 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Euronews România.

De ce contează Budapesta în această ecuație

Ungaria este primul stat european care a pariat masiv pe Lynx. În 2020, guvernul de la Budapesta a semnat un contract de circa 2 miliarde de euro pentru 218 vehicule. Pentru a câștiga acea comandă, Rheinmetall a acceptat o formulă industrială avantajoasă pentru partea maghiară: o companie mixtă controlată de germani, dar cu producție și know-how transferate în Ungaria.

Succesul modelului maghiar a devenit un precedent. Rheinmetall a încercat ulterior să aplice aceeași strategie în România, într-un moment în care Bucureștiul lansa o licitație pentru înlocuirea vechilor transportoare MLI-84. Așa a început și consolidarea prezenței germane aici.

Producție la Mediaș și extinderea infrastructurii militare

După preluarea Automecanica Mediaș, compania – redenumită Rheinmetall Automecanica – este pregătită să devină nucleul unui lanț industrial complet dedicat producției Lynx în România. Planul include:

asamblarea vehiculelor KF-41 la Mediaș,

fabricarea de muniție în România, prin filiala Rheinmetall Munitions,

deschiderea unei fabrici de pulbere propulsivă la Victoria, în parteneriat cu compania Romarm.

Pentru autoritățile române, acest pachet industrial este esențial, mai ales că achizițiile militare vor fi finanțate în mare parte prin mecanismul european SAFE, care poate pune la dispoziție până la 16 miliarde de euro pentru proiecte de apărare.

Presiune și asupra viitoarei achiziții de tancuri

Selectarea Lynx ca viitor vehicul de luptă pentru infanterie poate influența și următoarea comandă majoră: 216 tancuri principale de luptă pe care România intenționează să le cumpere. Alegerea KF-41 poate crește șansele ca România să opteze pentru KF-51 Panther, tancul mai nou al Rheinmetall, în locul clasicului M1 Abrams american.

Această logică industrială și tehnologică este similară cu cea aplicată în Ungaria, unde achiziția Lynx a fost urmată de introducerea tancurilor Leopard 2A7+, construind astfel un ecosistem militar coerent.

Ce poate face KF-41 Lynx

Vehiculul este unul dintre cele mai moderne IFV-uri (vehicule de luptă pentru infanterie) existente:

masă de luptă: aproximativ 44 tone

armament: tun de 30/35 mm pe turelă Lance 2.0, mitralieră coaxială de 7,62 mm, lansatoare fumigene, rachete Spike LR2

capacitate: 3 membri ai echipajului și 8 militari transportați

filosofie de design: costuri mai mici de operare, modularitate și integrarea unor sisteme deja testate