Exporturi în valoare de peste cinci miliarde de dolari sunt acum blocate, afectând cooperarea militară dintre Washington și partenerii săi europeni. Această situație reflectă impactul concedierilor masive și al reducerii activității în toate agențiile federale, pe măsură ce criza bugetară ajunge la a 40-a zi.

„Acest lucru afectează în mod real atât aliații și partenerii noștri, cât și industria americană, care nu poate livra multe dintre aceste capacități critice în străinătate”, a declarat pentru Axios un înalt oficial al Departamentului de Stat.

Țările europene vizate de întârzieri

Printre statele afectate se numără Danemarca, Croația și Polonia, care așteptau transporturi de rachete AMRAAM, sisteme de luptă Aegis și lansatoare HIMARS. Deși nu este clară destinația finală a acestor arme, Axios notează că livrările către aliații NATO sunt adesea redirecționate pentru a sprijini eforturile Ucrainei pe frontul de est.

Tranzacțiile blocate includ atât vânzări guvernamentale directe, cât și contracte comerciale pentru care companiile americane din industria apărării aveau deja licențe de export. În mod normal, procesul de aprobare a acestor livrări este simplu și lipsit de controverse, însă actualul blocaj administrativ a perturbat întregul mecanism.

Cum a paralizat shutdown-ul procesul legislativ

Legea americană privind controlul exportului de arme cere ca fiecare propunere de vânzare să fie analizată de Congres. În prezent, numeroși angajați ai Departamentului de Stat care trebuiau să furnizeze informații Congresului au fost trimiși în concediu fără plată. Din această cauză, evaluările și aprobările necesare au fost amânate pe termen nedeterminat.

Conform unui oficial citat de Axios, Biroul de Afaceri Politico-Militare al Departamentului de Stat funcționează, în acest moment, cu doar un sfert din personalul obișnuit, ceea ce face imposibilă susținerea fluxului normal de tranzacții externe.

Reacțiile politice din Washington

„Democrații blochează vânzările de arme esențiale, inclusiv către aliații noștri din NATO, ceea ce dăunează bazei industriale a SUA și pune în pericol securitatea noastră și a partenerilor noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-o declarație pentru Axios.

Senatorul James Risch (R-Idaho), președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului, a atras atenția asupra consecințelor globale ale acestei situații. „China și Rusia nu sunt blocate, eforturile lor de a submina SUA și partenerii și aliații noștri devin mai ușoare, în timp ce baza noastră industrială suferă și nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”, a spus el pentru Axios.

Impactul asupra alianței transatlantice

Întârzierile din lanțul de aprobare și livrare afectează direct capacitatea NATO de a menține un nivel constant al pregătirii defensive. Blocajul american riscă să slăbească temporar eforturile de sprijin pentru Ucraina, într-un moment în care aceasta se bazează tot mai mult pe ajutorul logistic și tehnologic din partea aliaților occidentali. Shutdown-ul, care a paralizat funcționarea guvernului federal, devine astfel o problemă de securitate internațională, nu doar o criză internă de finanțare.

