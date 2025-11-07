Trump, despre România: „Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”

Întrebat despre situația trupelor americane staționate în România, în contextul anunțului Pentagonului privind o retragere parțială de la baza militară Mihail Kogălniceanu, Donald Trump a răspuns tranșant. „Relația cu România este foarte bună”, a afirmat el, adăugând că „îi plac românii, cred că sunt un popor grozav”.

Citatul său a fost reluat ulterior și în timpul conferinței: „Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Trump, reafirmând aprecierea sa pentru țara noastră și pentru cetățenii ei.

Clarificări despre retragerea trupelor americane

Un jurnalist i-a adresat o întrebare directă fostului președinte american: „Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. V-ați răzgândit sau Pentagonul v-a ignorat decizia?”.

Trump îi cheamă pe liderii fostelor state sovietice la Washington, pentru a reduce din influența lui Putin

Răspunsul lui Trump a fost prompt: „Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”.

La solicitarea sa, Pete Hegseth a intervenit pentru a detalia poziția oficială: „Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”.

Trump: „Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună”

În continuarea declarațiilor, Trump a subliniat încă o dată apropierea sa de statele europene, precizând că „relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună”. Totuși, el a făcut o distincție clară între acordurile comerciale și politicile de imigrație.

„Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a explicat Trump, făcând referire la succesul negocierilor comerciale purtate în mandatul său.

Declarațiile, de la minutul 15:27

