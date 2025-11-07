UPDATE

Cei doi lideri au susținut o conferință de presă. În cadrul acesteia, Donald Trump a îndemnat Uniunea Europeană să ”respecte” Ungaria și pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancțiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migrației, transmite AFP.



”Ei ar trebui să respecte Ungaria și să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce privește imigrația”, a declarat Trump în fața presei.



”Uitați-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigrația, au oameni care inundă Europa, de peste tot, și asta îi dăunează", a adăugat președintele american, care a pus el însuși o politică de reprimare puternică a imigrației de când a revenit la Casa Albă în ianuarie.



Potrivit Reuters, Trump a mai spus că examinează o posibilă exceptare a Ungariei de la sancțiunile legate de petrolul rusesc.



”Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol și gaz din alte zone”, le-a spus președintele reporterilor cu prilejul primirii lui Viktor Orban la Casa Albă

Știre originală

Scopul principal al întrevederii este obținerea unei excepții de la sancțiunile americane pentru petrolul rusesc, achiziționat de Budapesta în ciuda cererilor SUA de a opri astfel de importuri. Planul liderului maghiar vizează continuarea aprovizionării cu țiței rusesc, pe care el o consideră „o chestiune de viață și de moarte” pentru Ungaria, potrivit agențiilor de presă străine.

Relația Orban – Trump și contextul geopolitic

Orban, considerat cel mai apropiat susținător al lui Putin în Uniunea Europeană, a menținut legături strânse cu Kremlinul, chiar în contextul războiului împotriva Ucrainei. În același timp, el a câștigat simpatia și sprijinul lumii MAGA prin politica sa conservatoare și naționalistă. Cei doi lideri împărtășesc poziții comune în domeniul imigrației, însă dependența Ungariei de petrolul rusesc rămâne o chestiune sensibilă. Trump a recunoscut anterior că Ungaria se află „oarecum blocată” în această privință.

Discuțiile despre excepția de la sancțiuni

„El a cerut exceptarea (de la această solicitare). Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Viktor este prietenul meu”, a spus Trump după o discuție telefonică cu premierul maghiar. Orban a precizat pentru presa de stat maghiară că negocierile diplomatice sunt dificile, dar a adăugat: „Toate negocierile diplomatice sunt dificile, dar mă aștept la o negociere prietenoasă și ușoară”. În timpul zborului spre Washington, premierul a descris subiectul sancțiunilor energetice drept „serios” și a spus că „miza este mare”.

Argumentul lui Orban pentru țițeiul rusesc

Ungaria, fără ieșire la mare și situată în centrul Europei Centrale, susține că nu are alternative viabile la petrolul rusesc și că renunțarea la importuri ar putea provoca un colaps economic. Criticii resping această justificare, indicând existența conductei Adria care poate transporta petrol non-rusesc în Ungaria. Daniel Fried, membru al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Polonia, a spus: „Nu insultați inteligența tuturor. Polonia s-a pregătit pentru alternative, Ungaria nu a făcut nimic din toate acestea. Au plâns și s-au plâns.”

Contextul european și achizițiile de petrol rusesc

În timp ce majoritatea statelor UE au redus sau oprit importurile de combustibili fosili din Rusia, Ungaria și Slovacia le-au menținut prin conducte. Raportul unor cercetători independenți arată că ponderea petrolului rusesc în mixul energetic al Ungariei a crescut de la 61% înainte de război la aproximativ 86%.

Delegația maghiară la Washington

Orban a călătorit la Washington însoțit de o delegație numeroasă, incluzând lideri de afaceri și membri ai guvernului: ministrul afacerilor externe Péter Szijjártó, ministrul construcțiilor și transporturilor János Lázár, ministrul economiei Márton Nagy, ministrul energiei Csaba Lantos, ministrul apărării Kristóf Szalay-Bobrovniczky și ministrul culturii Balázs Hankó. Din partea americană vor fi prezenți Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Obiectivele vizitei și summitul amânat

Orbán intenționează să discute și posibilitatea găzduirii unui summit SUA-Rusia la Budapesta, eveniment amânat anterior după poziția dură a ministrului rus de externe Serghei Lavrov în discuțiile cu Marco Rubio. Consilierii premierului consideră că o vizită a lui Trump la Budapesta ar consolida poziția lui Orbán în fața electoratului conservator și ar sprijini campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026.

La Casa Albă, liderii vor aborda și cooperarea economică între Statele Unite și Ungaria. Casa Albă a precizat că discuțiile vor viza „domenii de interes reciproc” și ar putea rezulta acorduri avantajoase pentru diverse industrii.

Prioritățile lui Orbán pentru alegerile viitoare

O altă prioritate a premierului este să îl convingă pe Trump să viziteze Ungaria înainte de alegeri, consolidându-și imaginea și mobilizând electoratul conservator. Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán, a declarat că întâlnirea de vineri oferă „o oportunitate pentru cei doi șefi de stat de a stabili foaia de parcurs care ar putea duce la o întâlnire între SUA și Rusia și, prin aceasta, la un acord de pace între Rusia și Ucraina”.

