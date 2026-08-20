Scene apocaliptice la Kiev. Cel puțin șase morți și 33 de răniți după un atac masiv al Rusiei

Kievul și regiunea din jurul capitalei ucrainene au fost atacate timp de peste șapte ore de armata rusă. Aproximativ 70 de rachete de diferite tipuri ar fi fost lansate asupra Ucrainei, iar primele informații indică cel puțin șase morți și 33 de răniți. Au fost lovite blocuri de locuințe, depozite, căi ferate și obiective ale infrastructurii energetice.
Oamenii sunt căutați sub dărâmături
Echipele de intervenție caută în continuare eventuale victime prinse sub clădirile distruse. Salvatorii au reușit să scoată două persoane în viață dintre dărâmături.
În districtul Brovary din regiunea Kiev, un bărbat a murit, iar o altă persoană a fost rănită. Autoritățile au emis mai multe alerte în timpul nopții și le-au cerut locuitorilor să se adăpostească, după ce forțele aeriene ucrainene au anunțat că rachetele se îndreptau spre capitală.
„Operațiuni de apărare aeriană sunt posibile în zonă”, avertiza administrația regională în timpul atacului.
Mii de locuințe au rămas fără electricitate, după ce infrastructura energetică a fost avariată. Mai multe zone din regiunea Kiev au fost cufundate în întuneric, iar echipele tehnice au început intervențiile pentru repararea rețelelor.
Un spital de copii, avariat
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că un spital de copii a fost avariat în timpul atacurilor. Geamurile clădirii au fost sparte, iar mai multe mașini aflate în apropiere au luat foc.
Rachetele au lovit și un centru industrial din districtul Solomyanskyi, situat în sud-vestul capitalei. Blocuri de locuințe și depozite au fost, de asemenea, afectate.
Locuitorii Kievului au petrecut noaptea în adăposturi și în stațiile de metrou. Capitala Ucrainei a fost vizată aproape în fiecare noapte în ultimele săptămâni, unele dintre atacuri provocând zeci de victime.
O dronă a intrat în spațiul aerian al României
În timpul atacului asupra Ucrainei, o dronă a pătruns și în spațiul aerian al României, în apropierea graniței. Incidentul a declanșat o alertă aeriană pentru populație.
„În primele ore ale zilei de joi, o dronă a intrat în spațiul aerian național al României, la aproximativ 13 kilometri est de orașul Galați”, a transmis Ministerul Apărării.
Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită și a provocat un incendiu de mici dimensiuni, care a fost stins. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar alerta emisă inițial a fost ridicată.
Și armata poloneză a declanșat operațiuni aeriene defensive pentru protejarea spațiului aerian al țării.
Peste 1.500 de drone lansate într-o singură săptămână
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că peste 12 regiuni ale Ucrainei au fost atacate în ultima săptămână. Potrivit acestuia, Rusia a folosit peste 1.550 de drone de atac, aproximativ 1.560 de bombe aeriene ghidate și 62 de rachete.
În același timp, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei. O serie recentă de atacuri, în care ar fi fost folosite aproximativ 600 de drone, a vizat inclusiv Moscova. Alte două atacuri produse în Rusia în această săptămână au provocat moartea a cel puțin 16 persoane, printre care și un copil.
Ambele părți se acuză reciproc că atacă populația civilă, în timp ce negocierile pentru oprirea războiului nu au înregistrat progrese importante.