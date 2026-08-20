Scene apocaliptice la Kiev. Cel puțin șase morți și 33 de răniți după un atac masiv al Rusiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 07:46

Kievul și regiunea din jurul capitalei ucrainene au fost atacate timp de peste șapte ore de armata rusă. Aproximativ 70 de rachete de diferite tipuri ar fi fost lansate asupra Ucrainei, iar primele informații indică cel puțin șase morți și 33 de răniți. Au fost lovite blocuri de locuințe, depozite, căi ferate și obiective ale infrastructurii energetice.

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