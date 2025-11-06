Asia Centrală, cu aproximativ 84 de milioane de locuitori, deține rezerve semnificative de uraniu, cupru, aur, elemente rare și alte resurse strategice.

Concurență intensă pentru resurse strategice

Întâlnirea are loc pe fondul unei competiții tot mai acerbe pentru accesul la aceste resurse. Vestul caută să diversifice aprovizionarea cu materii prime critice, reducând dependența de Moscova și Beijing. Statele Unite urmăresc în special noi parteneriate pentru extracția și procesarea mineralelor strategice, a energiei și a rutelor de transport care să le permită să ocolească rivalii geopolitici.

Formatul C5+1 și obiectivele Washingtonului

Formatul C5+1, creat în 2015, reunește Statele Unite și cele cinci state central-asiatice pentru a dezvolta cooperarea în domeniul economic, energetic și al securității. Gracelyn Baskaran, directoarea Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, a explicat că administrația Trump intenționează să promoveze nu doar inițiative interguvernamentale, ci și proiecte comerciale care să ofere SUA acces la cele mai importante resurse ale regiunii. „Washingtonul caută influență prin proiecte strategice”, a subliniat ea.

Vizita adjunctului secretarului de stat în regiune

Săptămâna trecută, adjunctul secretarului de stat american, Christopher Landau, a vizitat regiunea, incluzând Kazahstan și Uzbekistan, cele mai mari economii din Asia Centrală. La Astana, Landau s-a întâlnit cu președintele Kassym-Jomart Tokayev pentru a discuta dezvoltarea parteneriatelor în domeniul energiei, mineralelor critice, transportului și logisticii. La Tașkent, el a purtat discuții privind aspecte economice și de securitate, a informat Serviciul de presă al Departamentului de Stat.

Kazahstanul rămâne cel mai mare producător de uraniu din lume, reprezentând aproape 40% din producția globală. Uzbekistanul se situează în top cinci. Împreună, aceste țări furnizează mai mult de jumătate din uraniul global, o resursă cheie pentru industria nucleară americană. Rusia, la rândul său, furnizează aproximativ 20% din importurile americane de uraniu.

Proiecte comerciale și investiții majore

Administrația americană negociază, de asemenea, accesul companiei Cove Capital la unul dintre cele mai mari depozite de tungsten neexploatate din lume, situat în Kazahstan. Totodată, firma a semnat un acord cu Ministerul Minelor din Uzbekistan pentru explorări geologice pe terenuri promițătoare, scrie presa rusă.

În 2025, Uzbekistan Airways a încheiat cel mai mare contract din istoria sa pentru achiziția de aeronave Boeing 787 Dreamliner, în valoare de peste 8 miliarde de dolari. Kazahstanul a semnat, la rândul său, un contract feroviar cu corporația americană Wabtec în valoare de 4,2 miliarde de dolari.

Limitările influenței occidentale

Potrivit lui Kate Mallinson, partener la firma de consultanță PRISM Strategic Intelligence din Londra, opțiunile Statelor Unite și ale Europei în regiune rămân limitate. Deși statele central-asiatice încearcă să echilibreze influența Chinei prin atragerea investițiilor occidentale, prezența tot mai mare a Beijingului și dorința Moscovei de a-și păstra controlul asupra „vecinătății apropiate” vor restrânge influența și accesul Vestului la resursele strategice ale regiunii.

