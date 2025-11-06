Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a cerut explicit publicarea unei liste clare cu așa-numitele „norme globale” pe care aceste țări le-ar fi încălcat.

Replica Moscovei la acuzațiile lui Mark Rutte

Într-un comentariu publicat joi pe canalul său de Telegram, Maria Zaharova a reacționat la afirmațiile lui Mark Rutte potrivit cărora Rusia și China ar submina „normele globale”. Diplomatul rus a cerut ca secretarul general al NATO să ofere publicului dovezi concrete privind acuzațiile sale.

„Solicit ca lista completă să fie publicată pe site-ul NATO. Deocamdată, nimeni nu știe la ce norme se referă Rutte”, a declarat Zaharova.

Zaharova: Rusia și China respectă dreptul internațional

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe a susținut că Rusia și China au respectat întotdeauna dreptul internațional, în timp ce NATO ar fi acționat în repetate rânduri contrar acestuia. Ea a invocat mai multe exemple pentru a-și susține punctul de vedere, printre care invazia Irakului de către statele occidentale „sub pretexte false” și bombardarea Iugoslaviei.

Zaharova a afirmat că alianța nord-atlantică s-a făcut vinovată de acțiuni agresive și coaliții nelegitime, subliniind contrastul dintre acuzațiile lansate la adresa Rusiei și faptele concrete din trecutul recent al NATO.

Diplomatul rus acuză standarde duble în politica occidentală

Maria Zaharova a criticat și dublul standard al statelor membre NATO în raport cu China. Ea a reamintit că, deși Mark Rutte a inclus China pe lista țărilor care ar încălca „normele globale”, niciun stat din alianță nu a renunțat la cooperarea cu Beijingul.

Potrivit declarației sale, nici măcar organizarea unui summit între Statele Unite și China, pe vremea administrației Donald Trump, nu a fost considerată problematică de către liderii occidentali.

Contextul declarațiilor lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO a făcut aceste afirmații pe 6 noiembrie, într-un discurs adresat aliaților. Mark Rutte a cerut statelor membre să se pregătească pentru o confruntare de durată cu Rusia, pe care a descris-o drept „principala forță destabilizatoare” din lume și din Europa.

El a insistat asupra necesității consolidării apărării comune și a unității alianței în fața amenințărilor pe termen lung. „Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul”, a avertizat Rutte, subliniind că NATO trebuie să rămână vigilentă.

