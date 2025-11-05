Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat și repoziționarea recentă a unor trupe americane în regiune, context în care secretarul general a dat asigurări că principiul apărării colective prevăzut de articolul 5 al Tratatului NATO, alături de prezența trupelor aliate și inițiativele de întărire a flancului estic, contribuie la protejarea României. Mark Rutte a menționat și atenția sporită acordată regiunii Mării Negre de către Alianță.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria națională de apărare, folosind pentru acest obiectiv Programul SAFE. El a anunțat că lista proiectelor de investiții este aproape finalizată și va fi transmisă Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre organizarea, la București, a Forumului NATO pentru Industria de Apărare, eveniment considerat o oportunitate atât pentru companiile românești, cât și pentru cele din statele aliate, pentru a dezvolta noi inițiative comune de modernizare a industriei de apărare.

informează Guvernul, într-un comunicat de presă.