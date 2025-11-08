Președinții republicani ai Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților și Senat au criticat decizia Pentagonului de a retrage sute de soldați americani din România, o țară cu graniță comună cu Ucraina. Ei susțin că această măsură contravine campaniei Casei Albe de presiune asupra Rusiei.

Explicațiile oficiale ale Pentagonului

Pete Hegseth a reafirmat că „nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea pe care o avem despre Europa, vor rămâne trupe în România, dar vor fi unele modificări în ce privește modul de rotație, câți vom rota”. Declarația a fost făcută după ce președintele Donald Trump a fost întrebat, într-o conferință de presă la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orban, despre anunțul retragerii unei părți a trupelor americane din România.

Trump confirmă continuitatea trupelor

Președintele Trump a precizat: „Nu, ei nu ignoră nimic din ce spun eu. Ceea ce fac ei este să facă schimbări, să le mute (trupele). Este același număr, același număr total, dar mutăm oamenii”. El a subliniat aprecierea sa pentru România: „Îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat. Relația cu România este foarte bună, relația cu Europa este foarte bună”.

Coordonarea cu NATO

Hegseth a adăugat că „relația cu România e foarte bună” și că decizia a fost coordonată cu secretarul general NATO, Rutte, și cu aliații, fiind notificată în prealabil întreaga comunitate.

Reacția republicanilor din Congres

Senatorul Roger Wicker (Mississippi) și reprezentantul Mike Rogers (Alabama) au transmis într-o declarație comună: „Această decizie... trimite un semnal greșit Rusiei chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina”. Ei au adăugat: „Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să demonstreze hotărârea noastră împotriva agresiunii rusești. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și direct în contradicție cu strategia președintelui”.

Contextul deciziilor Pentagonului

Retragerea trupelor nu este un caz singular de măsuri unilaterale ale Pentagonului care contrazic strategia lui Trump privind încheierea războiului din Ucraina. Anterior, oficialii americani ai apărării au încercat să oprească livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca decizia să fie inversată odată ce președintele a aflat despre aceste acțiuni.