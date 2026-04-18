Bebeluș în formol, găsit într-un spital abandonat

Scenele sinistre au ieșit la iveală într-un spațiu greu accesibil, aflat în centrul orașului.

Primele date arată că subsolul ar fi fost folosit în trecut de Facultatea de Medicină pentru activități de studiu, însă reprezentanții facultății spun că nu cunosc date despre acest laborator, deoarece nu există arhivă în acest sens.

Polițiștii și procurorii încearcă acum să stabilească proveniența rămășițelor umane și de când se aflau acolo.

Cazul a provocat un șoc în rândul localnicilor.