Resturi de cadavre - găsite la un fost spital din România. Anchetă în derulare

Descoperire șocantă la Brașov! În subsolul fostului Spital de Dermato-Venerice au fost găsite resturi de cadavre și un bebeluș păstrat în formol! Autoritățile au deschis o anchetă.

Bebeluș în formol, găsit într-un spital abandonat

Scenele sinistre au ieșit la iveală într-un spațiu greu accesibil, aflat în centrul orașului.

 Primele date arată că subsolul ar fi fost folosit în trecut de Facultatea de Medicină pentru activități de studiu, însă reprezentanții facultății spun că nu cunosc date despre acest laborator, deoarece nu există arhivă în acest sens. 

Polițiștii și procurorii încearcă acum să stabilească proveniența rămășițelor umane și de când se aflau acolo. 

Cazul a provocat un șoc în rândul localnicilor. 

 