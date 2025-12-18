Pentru a fi liber să-l susțină pe Nicușor Dan, Darău a anunțat că se autosuspendă din funcția de senator, iar comportamentul său a stârnit furia fostei candidate a USR la funcția supremă.

Ea a afirmat că Darău ar trebui să-și asume responsabilitatea și să demisioneze, susținând că lipsa de implicare reală afectează imaginea partidului.

„Nu există instituția autosuspendării la senator. Să nu uite că nu este senator pe persoană fizică, ci din partea USR, iar instanța și Biroul Electoral au spus foarte clar că nu trebuie să facă campanie electorală pentru altcineva. Da, așa este o problemă. AEP să o constate. Nu există instituția autosuspendării. Să nu uite că nu e senator pe persoană fizică, ci USR, și instanța a zis clar, și BEC, că nu trebuie să facă campanie pentru altcineva.

Nu există așa ceva cu autosuspendarea (…) eu zic să-și dea demisia. Ce vrei, și sume forfetare? Să te îmbuibi că ești senator? Mai bine pleci acasă”, a afirmat Elena Lasconi la vremea respectivă.