Președintele invocă articolul 5 al NATO, care spune că aliații trebuie să intervină în cazul în care un stat este atacat. Mai mult, reînarmarea a devenit o necesitate în ochii șefului statului, care se laudă cu planul de a produce echipamente militare în România.

Nicușor Dan se ține cu dinții de război

„Tema ediției actuale, reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere, este deosebit de relevant având în vedere contextul din ultima perioadă, care din păcate ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare.

Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO sau a României sau a celorlalte state membre a NATO, ci o necesitate.

Angajamentul Alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în articolul 5 al tratatului. Avem încredere deplină că NATO și aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței. Noi, aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare.

La summit-ul NATO de la Haga din acest an am luat cu toții decizia de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din produsul intern brut până în 2035. România are 2,24% în 2025 și va cheltui acești bani și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințările de securitate.

Trebuie să avem bani și trebuie să-i și cheltuim pentru a produce echipamente militare.”, a transmis Nicușor Dan.