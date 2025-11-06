Nici președintele ucrainean, Volodimir Zelenski nu face nimic pentru a-i mulțumi României pentru sprijinul în războiul cu Rusia. Acesta a anunțat închiderea mai multor școli românești din Ucraina.

Nicușor Dan luptă pentru drepturile Republicii Moldova și Ucraina

Toate drumurile președintelui Nicușor Dan duc în Republica Moldova. Șeful statului român este nelipsit de la evenimentele organizate de Maia Sandu, chiar dacă aceasta pare că face un pas în spate când vine vorba de România și preferă să fie rezervată în declarații referitoare la situația din țara noastră.

Culmea, Nicușor Dan a participat până și la un festival de muzică din Republica Moldova. Acesta s-a dansat cu președinta Maia Sandu și s-au delectat cu preparate făcute la grătar.

În fața liderilor de la Bruxelles, Nicușor Dan pare că reprezintă Ucraina, nu România, mai ales că abordează tot timpul subiectul fondurilor pentru războiul din Ucraina.

Asta, în timp ce premierul moldovean, Alexandru Munteanu susține public că se bucură că economia României este la pământ, iar Volodimir Zelenski închide tot mai multe școli românești din Ucraina.