Marius Tucă: Răspunsul la întrebarea cine este vârful sărușismului în România sau cel care ține România anti-americană este unul - Ilie Bolojan. Deci Ilie Bolojan, apropo și de războiuri dintre cele două palate, dintre Nicușor Dan și Bolojan, Ilie Bolojan a reușit, cât timp a stat, a fost la Cotroceni, a reușit un lucru extraordinar, și anume să-și subordoneze sau să-și aducă aproape serviciile. Scandalul de Justiție pleacă de la, și este susținut de Ilie Bolojan.

În bătălia dintre cele două palate - Bolojan este cel care conduce ostilitățile. Nu văd bine pe Nicușor, va fi din ce în ce mai izolat.

Realitatea PLUS: Cine e spatele lui Bolojan?

Marius Tucă: Bolojan are sistemul. Păi, tot mai spuneam, rețeau soroș. Este Ursula.