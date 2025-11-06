Mai exact, Mark Rutte spune că nu există război hibrid în România, deși Nicușor Dan insistă că rușii s-au implicat în alegerile prezidențiale.

Marius Tucă: „Nicușor insistă că rușii s-au implicat, dar nu are acoperire!”

„Ar trebui să fie neliniștit Nicușor Dan cu Moșteanu și cu Țoiu. Deci, Nicușor Dan de-o bună vreme încoace, când a venit vorba despre dosarul lui Călin Georgescu...că a plecat cu el și îl vântura pe acolo pe la Consiliul European...Nicușor Dan ne-a vorbit despre războiul hibrid, că de fapt, războiul hibrid a început acum 10 ani și că Călin Georgescu a câștigat din cauza sau datorită acestui război hibrid, turul 1, și vom afla noi mai multe.

Păi, fratele meu, Rutte...Nicușoare, ca să zic așa, cum te prinde cum îți dă peste războiul hibrid. Păi, vine ditamai șeful NATO, adică Rutte, și spune că nu e un război hibrid, că e vorba de cu totul altceva. Păi, și atunci de ce Nicușor Dan și toată propaganda asta nenorocită...ne vorbesc despre război hibrid și război cibernetic? Însuși șeful NATO vine și spune că, de fapt, nici vorbă de așa ceva.”, a transmis jurnalistul Marius Tucă.