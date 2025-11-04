Marius Tucă spune despre Anca Alexandrescu că este capabilă să redea bunăstarea bucureștenilor și că această candidatură sperie sistemul.

Marius Tucă: „Capabilă să fie primar general!”

„Și-a anunțat Anca Alexandrescu candidatura la Primăria Capitalei. E prăpăd, e jale. Toți USR-iștii, toți PNL-iștii, toți...în general sunt disperați. Zic: ce ne facem cu Anca Alexandrescu? Până la urmă, cred că Anca Alexandrescu are o șansă și o șansă importantă.

E un ziarist care vine și candidează, e independent. Va fi sprijinită de AUR. Asta contează mai puțin. Contează ce vrea să facă ea și ea vrea să fie cu adevărat primarul general al Capitalei. Cred că are șanse să iasă măcar o dată, spre disperarea tuturor neomarxiștilor, progresiștilor, globaliștilor. Așadar, o candidatură care, din punctul meu de vedere, aruncă în aer bătălia pentru Primăria Generală. Anca vrea ce vrau și eu, ce vrem cu toții, adică să ne luăm țara înapoi.”, a transmis jurnalistul Marius Tucă.